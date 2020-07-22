В Ровенской области подожгли дом главы местной районной организации "Батькивщины", партия заявляет о политическом давлении

Ночью 22 июля в Костополе Ровенской области неизвестные подожгли дом главы Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии "Батькивщина" Сергея Ткачука.

"В жилье политика в Костополе через окно и крышу преступники забросили три бутылки с зажигательной смесью. Начался сильный пожар. Несмотря на работу спасателей, дом фактически разрушен и непригоден для жизни", - сообщает пресс-служба политсилы.

В "Батькивщине" уверены, что поджог связан с политической деятельностью Ткачука, и считают его попыткой давления.

"Учитывая близость местных выборов, мы расцениваем поджог дома и покушение на жизнь нашего члена партии как политическое давление", - говорится в заявлении "Батькивщины".

"Батькивщина" обратилась к правоохранительным органам с призывом расследовать преступление, обеспечить личную безопасность Ткачука и предупредить использование незаконным методов давления в период избирательной кампании.