Политика

11:53 22.07.2020

В Ровенской области подожгли дом главы местной районной организации "Батькивщины", партия заявляет о политическом давлении

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В Ровенской области подожгли дом главы местной районной организации "Батькивщины", партия заявляет о политическом давлении

Ночью 22 июля в Костополе Ровенской области неизвестные подожгли дом главы Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии "Батькивщина" Сергея Ткачука.

"В жилье политика в Костополе через окно и крышу преступники забросили три бутылки с зажигательной смесью. Начался сильный пожар. Несмотря на работу спасателей, дом фактически разрушен и непригоден для жизни", - сообщает пресс-служба политсилы.

В "Батькивщине" уверены, что поджог связан с политической деятельностью Ткачука, и считают его попыткой давления.

"Учитывая близость местных выборов, мы расцениваем поджог дома и покушение на жизнь нашего члена партии как политическое давление", - говорится в заявлении "Батькивщины".

"Батькивщина" обратилась к правоохранительным органам с призывом расследовать преступление, обеспечить личную безопасность Ткачука и предупредить использование незаконным методов давления в период избирательной кампании.

Теги: #поджог #ровенская_область #подпал #давление #батькивщина
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