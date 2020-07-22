Политика

09:29 22.07.2020

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"

2 мин читать
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает в числе прочего ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", сообщают местные СМИ.

Законопроект был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

Проект оборонного бюджета на сумму $740,5 млрд, предложенный Палатой представителей, охватывает ряд аспектов: от создания фонда в $3,6 млрд для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе до выделения $1 млрд на помощь Пентагону в обеспечении готовности к пандемии в условиях коронавирусного кризиса.

Что касается газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", то в новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, проект предусматривает выделение почти $3,8 млрд на программу "Европейская инициатива сдерживания".

Законопроект также включает в себя положения, направленные на то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане, а также ограничивает использование средств из военного бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Вторую, сенатскую, версию оборонного бюджета, как ожидается, верхняя палата Конгресса примет позже на этой неделе.

Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии законопроекта, прежде чем отправить его на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее американский лидер угрожал наложить вето на законопроект.

Теги: #северный_поток_2 #санкции #турецкий_поток #сша #конгресс_сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:20 22.07.2020
В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса - Трамп

В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса - Трамп

08:13 22.07.2020
Минюст США обвинил двух китайских хакеров в попытках добыть информацию о разработках вакцины от коронавируса

Минюст США обвинил двух китайских хакеров в попытках добыть информацию о разработках вакцины от коронавируса

07:16 22.07.2020
В результате стрельбы в Чикаго пострадали не менее 14 человек

В результате стрельбы в Чикаго пострадали не менее 14 человек

04:33 22.07.2020
Трамп: ситуация с коронавирусом в США ухудшится еще, прежде чем станет легче

Трамп: ситуация с коронавирусом в США ухудшится еще, прежде чем станет легче

03:18 22.07.2020
В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса

В США проходят финальные испытания двух вакцин от коронавируса

02:17 22.07.2020
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока 2" и "Турецкого потока"

12:16 21.07.2020
Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

Конгрессмены в США одобрили поправки к оборонному бюджету с новыми санкциями против "Северного потока 2"

08:01 21.07.2020
Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8

07:37 21.07.2020
Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник

Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник

04:24 21.07.2020
Трамп не исключает, что сотрудники федеральных сил правопорядка могут быть направлены на противодействие протестующим в крупных городах страны

Трамп не исключает, что сотрудники федеральных сил правопорядка могут быть направлены на противодействие протестующим в крупных городах страны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: было даже предложение проводить штурм автобуса в Луцке, но мы всегда должны максимально пытаться сохранить жизни людей

Швейцария не признает аннексию Крыма - Зоммаруга

Для Швейцарии честь принимать в 2022 году конференцию по вопросам реформ в Украине - Зоммаруга

Условия для проведения саммита "нормандской четверки" пока не созданы - Песков

Зеленский: Украина ожидает в ближайшее время дату встречи в "Нормандском формате", ФРГ и Франция готовы, и РФ тоже не против

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: было даже предложение проводить штурм автобуса в Луцке, но мы всегда должны максимально пытаться сохранить жизни людей

Глава НБУ заверил вице-президента ВБ в продолжении усиления банковского надзора и регулирования

На местных выборах кандидаты от "Европейской солидарности" будут баллотироваться во всех регионах Украины

Зеленский рассчитывает на помощь Швейцарии в борьбе с коррупцией и возвращении украденных активов

Швейцария выделит 108 млн франков на гуманитарную и техническую помощь Украине в ближайшие три года - Зеленский

Швейцария не признает аннексию Крыма - Зоммаруга

Для Швейцарии честь принимать в 2022 году конференцию по вопросам реформ в Украине - Зоммаруга

Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям, помощникам и советникам президента, работающим на общественных началах

Условия для проведения саммита "нормандской четверки" пока не созданы - Песков

Законопроект об обороте оружия может быть принят в первом чтении в сентябре - Верещук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА