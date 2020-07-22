Зеленский: было даже предложение проводить штурм автобуса в Луцке, но мы всегда должны максимально пытаться сохранить жизни людей

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что были приложены все усилия для решения ситуации с захватом террористом автобуса с заложниками в Луцке так, чтобы не допустить человеческих жертв.

"Сначала нужно было оценить его требования, оценить, насколько он адекватный человек. Мы делали перерывы во время встречи с президентом Швейцарии, она это понимала. Мы держали на контроле всё, что происходит. Потому что были действительно немного непонятные требования, почему это происходит. Нужно было понять. Потом появилась еще информация о минировании не только этого автобуса, а что есть и другие места в Луцке", - рассказал он видеокомментарии, предоставленном агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службой Офиса президента.

Зеленский указал, что в течение где-то девяти часов с луцким террористом "разговаривали все, от психологов до переговорщиков", но он угрожал и хотел только одного, чтобы были выполнены его требования.

"Было предложение сделать спецоперацию, которая неизвестно бы, чем закончилась. То есть был бы штурм, быстрый, я уверен, что он был бы результативным. Но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди", - отметил президент.

По словам Зеленского, после совещаний он захотел поговорить с этим человеком по телефону, и попробовать договориться, чтобы он отпустил людей.

"Меня предупредили, что он говорит со всеми 10-15 секунд, чуть дольше он поговорил с журналистом. Что он бросает трубку, не хочет продолжать, ждет, чтобы были выполнены все его требования", - добавил он.

Зеленский рассказал, что говорил с террористом 7-10 минут, и они договорились, что тот сделает первый шаг, отпустит нескольких человек: раненого, беременную женщину и ребенка.

"Он сказал, что раненого нет, это был блеф, поэтому он отпустит трех человек, и я после этого запишу видео. А после того, как видео выйдет в соцсетях, - он через полчаса отпускает всех людей. Приблизительно так и произошло - через 30-40 минут он отпустил всех заложников", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что если можно что-то делать без штурма, не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то с такими принципами он "живет, жил и будет жить".

"Как говорится, стать президентом и остаться человеком. У нас есть результат - все живы. Мы не боремся за рейтинги, мы боремся за жизнь. И для меня это - самая главная ценность", - заявил он.