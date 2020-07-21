На местных выборах кандидаты от "Европейской солидарности" будут баллотироваться во всех регионах Украины

Кандидаты от партии "Европейская солидарность" будут баллотироваться на местных выборах во всех регионах Украины, заявляет сопредседатель одноимённой фракции Артур Герасимов.

"Мы обязательно будем выдвигаться по всей Украине, поскольку поддержка "Европейской солидарности" существует от Закарпатья до Луганской области, от Черниговской области до Крыма", - сказал Герасимов на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Народный депутат подчеркнул, что кандидатов, которые будут баллотироваться на местных выборах, определит съезд партии. "Вы обязательно услышите все фамилии, и они будут касаться не только городов, но и очень многих регионов Украины", - сказал он.

Герасимов рассказал, что дата съезда партии пока не определена.

Как сообщалось, Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

Выборы депутатов Верховного совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой̆ и Луганской̆ областей̆ не назначаются и не проводятся. В связи с невозможностью обеспечения представительства совместных интересов территориальных громад сел, поселков, и городов Донецкой и Луганской̆ областей̆, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов также не назначаются и не проводятся.