Политика

15:33 21.07.2020

Швейцария выделит 108 млн франков на гуманитарную и техническую помощь Украине в ближайшие три года - Зеленский

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Швейцария выделит 108 млн франков на гуманитарную и техническую помощь Украине в ближайшие три года - Зеленский

Швейцарская Конфедерация выделит 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь Украине в ближайшие три года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вместе с госпожой Зоммаругой мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран.

Их определяет подписанный сегодня Меморандум о партнерстве в двусторонних отношениях. Важно, что им начата Программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года. А для реализации программы швейцарской стороной выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь", - сказал он на брифинге во вторник после встречи в Киеве со швейцарской коллегой.

Теги: #швейцария #зоммаруга #зеленский #финпомощь
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