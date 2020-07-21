Швейцария выделит 108 млн франков на гуманитарную и техническую помощь Украине в ближайшие три года - Зеленский

Швейцарская Конфедерация выделит 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь Украине в ближайшие три года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вместе с госпожой Зоммаругой мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран.

Их определяет подписанный сегодня Меморандум о партнерстве в двусторонних отношениях. Важно, что им начата Программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года. А для реализации программы швейцарской стороной выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь", - сказал он на брифинге во вторник после встречи в Киеве со швейцарской коллегой.