Политика

15:10 21.07.2020

Для Швейцарии честь принимать в 2022 году конференцию по вопросам реформ в Украине - Зоммаруга

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Для Швейцарии честь принимать в 2022 году конференцию по вопросам реформ в Украине - Зоммаруга

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга считает, что у Украины и Швейцарии есть большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

"Для нас большая честь, что в 2022 году именно в Швейцарии буде проходить 5-я конференция по вопросам реформ в Украине", - сказала она на брифинге во вторник после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зоммаруга указала, что две страны активно взаимодействуют в различных проектах, чему способствуют хорошие контакты на высшем уровне.

По ее словам, Швейцария готова помогать Украине в построении независимой и эффективной судебной системы, в развитии инфраструктуры и борьбе с изменениями климата.

Зоммаруга также отметила эффективное взаимодействие Украины и Швейцарии в противостоянии пандемии коронавируса.

Теги: #швейцария #зоммаруга
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