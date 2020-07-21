Для Швейцарии честь принимать в 2022 году конференцию по вопросам реформ в Украине - Зоммаруга

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга считает, что у Украины и Швейцарии есть большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

"Для нас большая честь, что в 2022 году именно в Швейцарии буде проходить 5-я конференция по вопросам реформ в Украине", - сказала она на брифинге во вторник после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зоммаруга указала, что две страны активно взаимодействуют в различных проектах, чему способствуют хорошие контакты на высшем уровне.

По ее словам, Швейцария готова помогать Украине в построении независимой и эффективной судебной системы, в развитии инфраструктуры и борьбе с изменениями климата.

Зоммаруга также отметила эффективное взаимодействие Украины и Швейцарии в противостоянии пандемии коронавируса.