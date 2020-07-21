Политика

15:07 21.07.2020

Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям, помощникам и советникам президента, работающим на общественных началах

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Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям, помощникам и советникам президента, работающим на общественных началах

Верховная Рада отклонила законопроект №3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за то, чтобы отправить документ на повторное второе чтение проголосовало 214 народных депутатов из 226 необходимых, после чего председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил его отклоненным.

Помимо того, что законопроектом из действия антикоррупционного законодательства исключаются советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь президента Украины, если они выполняют свои обязанности на общественных началах, документ также определял, что действие закона "О предотвращении коррупции", в том числе его положения о финансовом контроле, распространяются на членов наблюдательных советов государственных банков, компаний и предприятий, в которых более 50% корпоративных прав принадлежит государству.

Проектом закона предложены также изменения по определению характеристик членов семьи субъекта декларирования.

Теги: #декларации #рада #офис_президента
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