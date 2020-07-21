Зеленский: Украина ожидает в ближайшее время дату встречи в "Нормандском формате", ФРГ и Франция готовы, и РФ тоже не против

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона ожидает в ближайшее время даты проведения саммита в "Нормандском формате" в Берлине и готова к его проведению.

"Сейчас мы понимаем, что, в принципе, у нас есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны, и есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как это важно для нас всех - встречаться в "Нормандском формате". Поэтому мы в ближайшее время ожидаем дату встречи в Нормандском формате", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве после встречи с президентом Швейцарии.