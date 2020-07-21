Зеленский надеется, что завтра на заседании ТКГ договорятся о прекращении огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля удастся достичь договоренности о прекращении огня на Донбассе.

"Сегодня встреча четырех подгрупп, а завтра финализация этого этапа Минского процесса. Я, честно говоря, жду, чтобы завтра в конце было решение о прекращении огня", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".