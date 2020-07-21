Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при условии возобновления полного суверенитета Украины над временно оккупированным полуостровом – Кулеба

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Крыму возможна только при условии возобновления полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с возобновлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего, к сожалению, пока что о готовности России провести такую церемонию мне неизвестно . Более того, президент Путин поехал в Крым с абсолютно другой целью: закладывать новые корабли для черноморского флота России, демонстрируя этим дальнейшее укрепление военного присутствия в Крыму и нарушение обязательств России как государства оккупанта", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

Кулеба подчеркнул, что поэтому ни встреча в Крыму, ни встреча на границе является абсолютно немыслимой на данный момент.