"Слуга народа" выдвинет кандидатов в мэры во всех облцентрах – Корниенко

Партия "Слуга народа" выдвинет своих кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины, заявляет лидер партии Александр Корниенко.

"Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах", - сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамием во вторник в Киеве.

Он также сообщил, что у партии "будут кандидаты во всех 1460 громадах".

Он пообещал, что уже за неделю – две начнут появляться новости о кандидатах от "Слуги народа".

"Мы начнём их презентовать в этих городах. Наш избиратель всё в ближайшее время увидит", - добавил Корниенко.