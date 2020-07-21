Политика

11:37 21.07.2020

"Слуга народа" выдвинет кандидатов в мэры во всех облцентрах – Корниенко

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"Слуга народа" выдвинет кандидатов в мэры во всех облцентрах – Корниенко

Партия "Слуга народа" выдвинет своих кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины, заявляет лидер партии Александр Корниенко.

"Кандидаты в мэры будут во всех областных центрах", - сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамием во вторник в Киеве.

Он также сообщил, что у партии "будут кандидаты во всех 1460 громадах".

Он пообещал, что уже за неделю – две начнут появляться новости о кандидатах от "Слуги народа".

"Мы начнём их презентовать в этих городах. Наш избиратель всё в ближайшее время увидит", - добавил Корниенко.

Теги: #корниенко #слуга_народа #выборы
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