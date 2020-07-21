Политика

09:14 21.07.2020

Глава Евросовета сообщил о достигнутом на саммите ЕС соглашении по антикризисному пакету

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Глава Евросовета сообщил о достигнутом на саммите ЕС соглашении по антикризисному пакету

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил во вторник, на пятый день саммита ЕС, о достижении в Брюсселе соглашения 27 стран ЕС по антикризисному плану Next Generation EU и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Сделка!", - написал Мишель в "Твиттере".

"Исторический день для Европы", - также в "Твиттере" отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Бюджет на ближайшие семь лет составит 1,074 трлн евро, и мы решили мобилизовать 750 млрд евро, чтобы поддержать возможности экономического восстановления", - заявил Мишель на итоговой пресс-конференции утром во вторник после проходивших ночью переговоров.

"Европа объединена!" - констатировал глава Евросовета.

Мишель также обратил внимание на то, что 750 млрд евро предназначаются не только для антикризисного восстановления экономики Евросоюза, но также для "преобразования европейского проекта". Он настаивал, что принятое на саммите решение радикально изменит экономику ЕС.

"Мы сегодня прошли исторический этап, которым можем гордиться, но нам предстоит пройти и другой этап. Прежде всего, мы должны теперь сотрудничать с Европейским парламентом, чтобы достичь соглашения с ним. Нам предстоит многое сделать, но сегодня порадуемся большому шагу вперед к восстановлению", - добавила, участвовавшая в пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы вели переговоры четыре долгих дня и ночи, более 90 часов, но это того стоило", - сказала она.

В первоначальном предложении Еврокомиссии 750 млрд евро восстановительного фонда предлагалось разделить на 500 млрд субсидий и 250 млрд займов. По ходу переговоров для достижения компромисса пришлось изменить эту пропорцию, которая в согласованном участниками саммита виде делится на 390 млрд субвенций и 360 млрд кредитов.

Комментируя итог саммита, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: "Вместе с Германией мы сделали возможным план восстановления. Спасибо Ангеле Меркель, Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю и всем нашим европейским партнерам за то, что разделили эти устремления. Со времени введения евро мы больше не переживали такого прорыва".

Теги: #соглашение #бюджет #ес #евросовет
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