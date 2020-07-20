Политика

18:03 20.07.2020

Зеленский: необходимо, наконец, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан

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Зеленский: необходимо, наконец, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан

Новый глава Национального банка Украины должен работать над обеспечением решений о реальных кредитах для украинского бизнеса и доступном ипотечном кредитовании для всех граждан страны, заявляет президент Владимир Зеленский.

"Важно внедрять системные решения, которые, наконец, обеспечат два долгожданных решения: это реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших граждан. И для этого нужны скоординированные шаги, и изменения не только от Национального банка Украины, а и от правительства, парламента и судебной системы Украины", - сказал он во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко в понедельник.

Теги: #ипотека #зеленский
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