Зеленский: Нацбанк должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни

Национальный банк Украины под новым руководством должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Нацбанк должен быть столбом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика – поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор Национальный банк Украины должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты", - сказал он во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко в понедельник.