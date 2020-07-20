Политика

16:37 20.07.2020

Зеленский: Нацбанк должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни

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Зеленский: Нацбанк должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни

Национальный банк Украины под новым руководством должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной гривни, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Нацбанк должен быть столбом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика – поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор Национальный банк Украины должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты", - сказал он во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко в понедельник.

Теги: #нбу #зеленский
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