Политика

16:20 20.07.2020

Путин не получал от Украины приглашение посетить украинский Крым, заявили в Минреинтеграции

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Путин не получал от Украины приглашение посетить украинский Крым, заявили в Минреинтеграции

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко указал, что протокол организации визита главы государства в иностранную страну предусматривает приглашение, которое Украина не посылала Российской Федерации, поэтому визит президента РФ Владимира Путина на территорию временно оккупированного Россией Крыма 20 июля является нарушением данной процедуры.

"Несмотря на временную оккупацию, Крымский полуостров является территорией Украины. Есть соответствующие процедуры и протоколы, согласно которым организуются визиты должностных лиц иностранных государств на территорию других государств. В частности, такой протокол предусматривает приглашение со стороны Украины. Президента РФ никто не приглашал посетить наш полуостров", - сказал он в понедельник агентству "Интерфакс-Украина", комментируя факт визита Путина в Крым 20 июля.

Теги: #крым #рф #украина #путин
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