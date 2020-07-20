Замана вновь заявил, что обвинение его в госизмене незаконное, и убежден, что его не могут рассматривать некомпетентные или ангажированные люди

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Владимир Замана вновь заявил, что обвинение его в государственной измене незаконное, и убежден, что это дело должны расследовать не некомпетентные или ангажированные люди, а как минимум временная следственная комиссия Верховной Рады Украины.

"Прошел уже год и два месяца после того, как была изменена мера пресечения, и я был освобожден. За это время ни одного допроса, по сути, не было. Расследуют практически те же прокуроры, которые были и при Матиосе. Конкретных доказательств моего предательства, подрывной деятельности или работы на Российскую Федерацию нет. В чистом остатке остается только обвинение в проведении тех реформ, которые были не мной, а государством проведены в 2012-2014 годах", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Замана указал, что прямых улик и доказательств по этому делу нет, а 33-летний следователь ГБР или ангажированный военный прокурор не может оценивать процесс реформирования Вооруженных сил.

"Я считаю, что это дело может расследовать только, как минимум, временная следственная комиссия Верховной Рады, с привлечением военных, бывших начальников Генерального штаба, авторитетных людей Украины. Я готов отвечать на все вопросы, которые будут поставлены. Все реформы, которые проводились с 2012 по 2014 год, принимались коллегиально, на основании всех действующих на то время законов Украины. Поэтому мне нечего бояться. А для установления истины нужна временная следственная комиссия, которая разберет не только ситуацию за 2012-2014, но и за другие годы", - отметил он.

Экс-начальник Генштаба напомнил, что в 2014 году в Украине не было объявлено военное положение ни на всей территории страны, ни даже на отдельных территориях, а с 20 февраля по 7 апреля 2014 года не был назначен начальник Антитеррористического центра при СБУ, который единственный мог организовать и проводить антитеррористическую операцию.

"У нас был захвачен Верховный совет Крыма, и не было даже человека, которого бы назначили. Перешейки были захвачены – кто мешал их разблокировать? Элементарные вещи. Что касается заявлений Турчинова, который рассказывает в последнее время, что он не мог это сделать, потому что не были готовы Вооруженные силы, были какие-то не такие на то время Внутренние войска МВД, он, на протяжении пяти лет пребывая в СНБО, даже не разобрался в том, что было, чего не было. Он недавно заявил, что на момент аннексии Крыма Вооруженные силы были укомплектованы военнослужащими срочной службы. Так я ему отвечаю: пусть поднимет любой документ, что на начало 2014 года в Вооруженных силах практически все военнослужащие срочной службы были заменены на контрактников, которыми были укомплектованы воинские части, и могли применяться буквально в тот день, когда получили приказ", - подчеркнул он.

Замана также утверждает, что в Крыму была подготовлена операция, о которой он докладывал тогдашнему и.о. президента Александру Турчинову и руководству государства 28 февраля 2014 года, в группировку украинских войск в Крыму было поставлено дополнительное топливо, дополнительные наборы продуктов. "И если бы была политическая воля, то, естественно, такой постыдной сдачи своей территории не было бы. Мне сложно говорить сейчас о том, как бы развивалась эта операция, но результаты были бы – это однозначно. Были люди, и была подготовка", - указал он.

Экс-начальник Генштаба заявил, что основной причиной "сдачи" Крыма в 2014 году считает отсутствие политических решений по объявлению военного положения в Крыму и применению Вооруженных сил. "Командир не может сам применять свои подразделения, боевые уставы, для этого нужны соответствующие политические решения. За эти шесть лет не было ни одного решения Турчинова, Порошенко о применении Вооруженных сил, узаконивания тех действий, которые принимали на себя командиры. Даже по Керченскому проливу (в ноябре 2018 года о проходе через пролив украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией – ИФ) – кто-то решение принял, но подписи Порошенко там нет", - отметил он.

Как сообщалось, 25 февраля 2019 года правоохранители задержали Заману и уведомили его в подозрении в совершении государственной измены, о чем сообщил главный военный прокурор Матиос. В ночь на 26 февраля Печерский суд Киева принял решение взять под стражу Заману сроком до 27 марта 2019 года без альтернативы залога. Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко 16 мая сообщил, что Главная военная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Заманы. 24 мая Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи Заману.