Третьякова ожидает предложений Кабмина по обновлению Трудового кодекса в ближайшие 2-3 месяца

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ожидает правительственных предложений по обновлению Трудового кодекса в ближайшие два-три месяца, а в случае отсутствия таковых соответствующие законодательные изменения будут разработаны фракцией "Слуга народа".

"Это трудовой кодекс, который сейчас "завис". Новое правительство не выражает своих позиций касательно того, как он должен продвигаться, потому если правительство в ближайшие 2-3 месяца не предоставит свою позицию, мы будем продвигаться, согласовывая это во фракции", – сказала Третьякова во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина в понедельник.

Как сообщалось, ранее правительство Алексея Гончарука зарегистрировало законопроект с новой редакцией Трудового кодекса, который в связи со сменой Кабинета министров был отозван из парламента. Документ, в частности, предлагал перевести трудовые книжки в цифровую форму, ввести понятие ученических трудовых договоров, договоров на определенный срок и других гибких форм трудовых договоров. Среди других предложений – ввести понятие нефиксированного рабочего времени, что позволит легализовать наем персонала, услуги которого нужны нерегулярно.