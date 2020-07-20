Политика

14:50 20.07.2020

Рада может рассмотреть законопроект о судоустройстве в ближайшее время - Разумков

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Рада может рассмотреть законопроект о судоустройстве в ближайшее время - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что Верховная Рада скоро рассмотрит законопроект о судоустройстве и статусе судей.

"Относительно реформирования судов, то это делать необходимо. Но не только суды – много, что еще надо реформировать в этом государстве. Тот закон, который получил негативный вывод Конституционного суда, сегодня на рассмотрении законопроект № 3711 (президентский законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" – ИФ) и много других законов, которые выносятся на комитет, я надеюсь, вскоре будут вынесены в зал Верховной Рады", - сказал Разумков на итоговой пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Он также отметил, что не является сторонником переноса Конституционного суда из Киева в Харьков, как предлагали некоторые политики.

"Я точно не являюсь сторонником переноса его в другие города, ни с организационной точки зрения, ни с финансовой, поскольку это стоит больших средств, ни с политической точки зрения. Тем более я не являюсь сторонником переноса его в Харьков, так как в непосредственной близости от него находится линия фронта", - пояснил Разумков.

Теги: #верховная_рада #разумков
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