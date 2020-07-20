Украина, Канада, Швеция, Афганистан, Великобритания требуют от Ирана полного, прозрачного и независимого технического расследования атастрофы самолета МАУ

Иран должен провести полное, прозрачное и независимое техническое расследование крушения в январе возле Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) рейса PS752, которое бы соответствовало международным стандартам, заявила Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 в связи с передачей Ираном бортовых самописцев сбитого самолета МАУ.

"Мы приветствуем передачу бортовых самописцев рейса PS752 во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Этот шаг является долгожданным, хотя и лишь одним из шагов в направлении завершения технического расследования. Мы еще раз повторяем наше требование к Ирану провести полное, прозрачное и независимое техническое расследование, которое бы соответствовало международным стандартам", - говорится в заявлении Международной группы, опубликованном на сайте МИД Украины в понедельник.

Подчеркивается, что "Международная группа будет продолжать упорную работу для обеспечения прозрачности, ответственности и справедливости, включая выплату компенсаций семьям жертв этой ужасной трагедии".

В Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 входят Украина, Канада, Швеция, Афганистан, Великобритания - страны, граждане которых погибли в результате сбивания самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе в Иране.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.