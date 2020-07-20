Политика

13:43 20.07.2020

Украина, Канада, Швеция, Афганистан, Великобритания требуют от Ирана полного, прозрачного и независимого технического расследования атастрофы самолета МАУ

2 мин читать
Украина, Канада, Швеция, Афганистан, Великобритания требуют от Ирана полного, прозрачного и независимого технического расследования атастрофы самолета МАУ

 

Иран должен провести полное, прозрачное и независимое техническое расследование крушения в январе возле Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) рейса PS752, которое бы соответствовало международным стандартам, заявила Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 в связи с передачей Ираном бортовых самописцев сбитого самолета МАУ.

"Мы приветствуем передачу бортовых самописцев рейса PS752 во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Этот шаг является долгожданным, хотя и лишь одним из шагов в направлении завершения технического расследования. Мы еще раз повторяем наше требование к Ирану провести полное, прозрачное и независимое техническое расследование, которое бы соответствовало международным стандартам", - говорится в заявлении Международной группы, опубликованном на сайте МИД Украины в понедельник.

Подчеркивается, что "Международная группа будет продолжать упорную работу для обеспечения прозрачности, ответственности и справедливости, включая выплату компенсаций семьям жертв этой ужасной трагедии".

В Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 входят Украина, Канада, Швеция, Афганистан, Великобритания - страны, граждане которых погибли в результате сбивания самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе в Иране.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #великобритания #канада #ps752 #авиакатастрофа #швеция #афганистан #украина #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:31 20.07.2020
На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

На Донбассе у поселка Шумы во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий

13:30 20.07.2020
Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины

12:58 20.07.2020
Производство сельхозпродукции в Украине упало из-за погодных условий - замминистра

Производство сельхозпродукции в Украине упало из-за погодных условий - замминистра

12:37 20.07.2020
Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном - Зеленский

Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном - Зеленский

11:43 20.07.2020
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении двум участникам НВФ "Самооборона Севастополя", незаконно задерживавшим украинцев в 2014 году

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении двум участникам НВФ "Самооборона Севастополя", незаконно задерживавшим украинцев в 2014 году

09:53 20.07.2020
Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины за сутки, еще в 3 не изменилось – СНБО

Количество больных Covid-19 снизилось в 6 областях Украины за сутки, еще в 3 не изменилось – СНБО

09:14 20.07.2020
В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

В Украине 651 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 560 выздоровели, 13 новых жертв вируса

08:36 20.07.2020
В пгт Затока горели постройки баз отдыха "Гранит" и "Атлантида"

В пгт Затока горели постройки баз отдыха "Гранит" и "Атлантида"

07:51 20.07.2020
Британия намерена в понедельник приостановить действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом – СМИ

Британия намерена в понедельник приостановить действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом – СМИ

07:32 20.07.2020
Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном - Зеленский

Зеленский: государство и правоохранители должны сделать все, чтобы украинцы и мир увидели настоящих убийц Шеремета, а потом организаторов и заказчиков

Данишевская: давление при рассмотрении дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке было далеко не единственным случаем влияния на судей Верховного суда

Зеленского призывают выполнить предвыборное обещание и подать в отставку за нарушение закона о предотвращении коррупции – петиция

Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии Рады во вторник

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада может рассмотреть законопроект о судоустройстве в ближайшее время - Разумков

В экономике Украины наблюдается позитивный тренд, но говорить о серьезном росте преждевременно - Разумков

Разговоры о притеснениях или желании изменить закон о языке часто манипулятивны - Разумков

Разумков сообщил, что президент не предлагал ему уйти в отставку

"Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов в связи с обыском налоговиками у председателя Николаевской ячейки партии

Спикер Рады планирует привлечь международных специалистов, чтобы изучить возможность использования сенсорной кнопки для голосования

За неполный год Рада приняла более 140 законов конституционным большинством - Разумков

Зеленский: государство и правоохранители должны сделать все, чтобы украинцы и мир увидели настоящих убийц Шеремета, а потом организаторов и заказчиков

Данишевская: давление при рассмотрении дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке было далеко не единственным случаем влияния на судей Верховного суда

На саммите ЕС столкнулись позиции Нидерландов и Венгрии по условиям союзного финансирования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА