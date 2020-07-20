Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном - Зеленский

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в январе возле Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 в французском Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации начнется с согласования методики считывания информации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков", - написал Зеленский в соцсети Facebook.

"Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования. Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что родственники погибших заслуживают знать правду о трагедии, а Иран должен провести прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

"Черные ящики" прибыли в Лион в субботу, 18 июля, на условиях повышенной секретности и уже находятся в лаборатории.