Политика

12:37 20.07.2020

Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном - Зеленский

2 мин читать
Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном - Зеленский

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в январе возле Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 в французском Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации начнется с согласования методики считывания информации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков", - написал Зеленский в соцсети Facebook.

"Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов такого исследования. Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки "черных ящиков" и начала переговорного процесса с Ираном", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что родственники погибших заслуживают знать правду о трагедии, а Иран должен провести прозрачное и независимое расследование в соответствии с международными стандартами.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

"Черные ящики" прибыли в Лион в субботу, 18 июля, на условиях повышенной секретности и уже находятся в лаборатории.

Теги: #мау #зеленский #ps752 #авиакатастрофа #черный_ящик #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:00 20.07.2020
Разумков сообщил, что президент не предлагал ему уйти в отставку

Разумков сообщил, что президент не предлагал ему уйти в отставку

10:35 20.07.2020
Зеленский: государство и правоохранители должны сделать все, чтобы украинцы и мир увидели настоящих убийц Шеремета, а потом организаторов и заказчиков

Зеленский: государство и правоохранители должны сделать все, чтобы украинцы и мир увидели настоящих убийц Шеремета, а потом организаторов и заказчиков

04:04 20.07.2020
"Черные ящики" со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж - МИД Канады

"Черные ящики" со сбитого в Иране украинского самолета доставлены в Париж - МИД Канады

14:09 18.07.2020
Зеленского призывают выполнить предвыборное обещание и подать в отставку за нарушение закона о предотвращении коррупции – петиция

Зеленского призывают выполнить предвыборное обещание и подать в отставку за нарушение закона о предотвращении коррупции – петиция

13:46 18.07.2020
Иран отправил самописец со сбитого в январе украинского самолета во Францию для расшифровки данных

Иран отправил самописец со сбитого в январе украинского самолета во Францию для расшифровки данных

11:03 17.07.2020
В ряд городов Ирана введены дополнительные силы правопорядка

В ряд городов Ирана введены дополнительные силы правопорядка

10:14 17.07.2020
Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

09:25 17.07.2020
Зеленский поздравил Меркель с днем рождения и поблагодарил за поддержку Украины на международной арене

Зеленский поздравил Меркель с днем рождения и поблагодарил за поддержку Украины на международной арене

21:37 16.07.2020
Зеленский считает, что дебаты между Верещук и Кличко были бы весьма интересными

Зеленский считает, что дебаты между Верещук и Кличко были бы весьма интересными

21:02 16.07.2020
Зеленский: Верещук руководила городом, она человек с опытом

Зеленский: Верещук руководила городом, она человек с опытом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: государство и правоохранители должны сделать все, чтобы украинцы и мир увидели настоящих убийц Шеремета, а потом организаторов и заказчиков

Данишевская: давление при рассмотрении дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке было далеко не единственным случаем влияния на судей Верховного суда

Зеленского призывают выполнить предвыборное обещание и подать в отставку за нарушение закона о предотвращении коррупции – петиция

Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии Рады во вторник

Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов в связи с обыском налоговиками у председателя Николаевской ячейки партии

Спикер Рады планирует привлечь международных специалистов, чтобы изучить возможность использования сенсорной кнопки для голосования

За неполный год Рада приняла более 140 законов конституционным большинством - Разумков

Данишевская: давление при рассмотрении дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке было далеко не единственным случаем влияния на судей Верховного суда

На саммите ЕС столкнулись позиции Нидерландов и Венгрии по условиям союзного финансирования

Рада не будет рассматривать "языковой" законопроект Бужанского, считает депутат Кравчук

Монобольшинство не решилось вынести на голосование языковой законопроект Бужанского из-за позиции "Евросолидарности" – нардеп Вятрович

ГБР начало реорганизацию руководства территориальных управлений

Опыт отношений Киева и Крыма начала 90-х может быть использован в процессе реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Куницын

Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии Рады во вторник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА