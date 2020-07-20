Политика

12:20 20.07.2020

Спикер Рады планирует привлечь международных специалистов, чтобы изучить возможность использования сенсорной кнопки для голосования

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Спикер Рады планирует привлечь международных специалистов, чтобы изучить возможность использования сенсорной кнопки для голосования

В Верховной Раде планируют провести аудит с привлечением международных партнёров для изучения возможности добавления в существующую систему для голосования "Рада" сенсорной кнопки, считывающей отпечаток пальца, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Планируем с помощью международных партнеров провести аудит. Возможно, всё-таки есть механизм, который позволит в действующую систему добавить такую сенсорную кнопку, которая бы позволяла голосовать отпечатком пальца, потому что какой либо другой вариант не работает",- сказал Разумков на итоговой пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Теги: #верховная_рада #разумков #кнопкодавство
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