Политика

09:47 20.07.2020

Данишевская: давление при рассмотрении дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке было далеко не единственным случаем влияния на судей Верховного суда

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Данишевская: давление при рассмотрении дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке было далеко не единственным случаем влияния на судей Верховного суда

На судей Верховного Суда оказывается давление, как и на судей других украинских судов, в Высший совет правосудия (ВСП) было направлено более двух десятков обращений о давлении и вмешательстве в работу, отмечает глава Верховного суда Валентина Данишевская.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря о том, чувствуют ли судьи Верховного суда и она лично давление при рассмотрении дел, Данишевская сказала: "учитывая, что судьи Верховного суда уже более 20 раз обращались в Высший совет правосудия по поводу влияния или вмешательства, они страдают от этого так же, как и судьи других инстанций. Из 22 обращений судей часть рассмотрена, часть еще находится на рассмотрении ВСП".

«Это (давление при рассмотрении дела о вкладах братьев Суркисов в ПриватБанке – ИФ) - далеко не единственный случай. Но единственный случай, когда это касалось и меня тоже",- добавила Данишевская.

При этом глава суда затруднилась сказать, о каком характере давления говорят судьи, сославшись на то, что не знакома с заявлениями коллег.

"Думаю, что это зависит не только от действий тех лиц, которые пытаются влиять, но и от субъективного восприятия событий судьей",- добавила она.


Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #суркис #верховный_суд #данишевская #приватбанк
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