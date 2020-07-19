Политика

18:49 19.07.2020

На саммите ЕС столкнулись позиции Нидерландов и Венгрии по условиям союзного финансирования

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который отвергает на саммите ЕС обусловленность финансирования из союзного бюджета соблюдением принципов правового государства, выступил с критикой позиции своего нидерландского коллеги Марка Рютте.

"Мы должны это ясно сказать: если достижение соглашения (государств-членов ЕС - ИФ) окажется заблокированным, это будет не по моей вине, а по вине парня из Нидерландов, потому что это он начал", - заявил Орбан представителям европейской прессы в воскресенье в Брюсселе.

По его словам, он тоже выступает за правовое государство, но нидерландская делегация на саммите ведет дело к созданию нового механизма, требующего изменения договора о Европейском союзе.

"Я не знаю, какова личная причина того, что нидерландский премьер-министр меня ненавидит. Меня или Венгрию. Но он атакует очень жестко", - приводят его слова европейские СМИ.

Венгерский премьер добавил, что его делегация готова для поиска соглашения остаться в Брюсселе хоть на неделю. "Мы зарезервировали на неделю наш отель", - сообщил Орбан.

Вопрос об обусловленности выделения финансирования для стран ЕС из союзного бюджета соблюдением принципов правового государства - один из камней преткновения на проходящей третий день встрече Евросоюза в верхах в Брюсселе, которая впервые за время пандемии коронавируса собралась в очной форме.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит в воскресенье назвал одним из главных приоритетов еще остающихся дискуссий "вопрос правового государства, лежащий в основе обусловленности бюджета".

"По данному вопросу вчера был очень широкий консенсус, что мы не должны этим поступаться, и это основа европейских ценностей", - сказал Макрон.

В минувшую субботу широкое большинство государств-членов ЕС поддержало предложение председателя Европейского совета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Макрона обусловить выделение европейского субсидирования уважением принципов правового государства. По их мнению, это, в том числе, мотивировано отходом в последние годы Венгрии и Польши от соответствующих норм.

Рютте, кроме того, требует, чтобы страны-получатели финансирования ЕС в рамках плана антикризисного восстановления провели глубокие социально-экономические реформы.

В Брюсселе третий день подряд продолжается внеочередной саммит Европейского союза. Главы государств и правительств обсуждают бюджет ЕС на 2021-2027 годы и план антикризисного восстановления экономики Евросоюза. Постановление Европейского совета по этим проектам требует единогласного утверждения. С утра воскресенья Мишель ведет трудные консультации с руководителями стран ЕС, и пленарное заседание Евросовета еще не начиналось.

Теги: #ес #нидерланды #венгрия
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