Зеленского призывают выполнить предвыборное обещание и подать в отставку за нарушение закона о предотвращении коррупции – петиция

Президента Украины Владимира Зеленского призывают уйти в отставку с поста главы государства за нарушение закона "О предотвращении коррупции" из-за недекларирования доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выполнив свое предвыборное обещание, или признать, что он "обманул своих избирателей".

"18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", - говорится в петиции авторства политолога и экс-народного депутата Виктора Уколова, которая набрала уже более 27,5 тыс. голосов на сайте главы государства (при необходимых 25 тыс. для рассмотрения).

"Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громким заявлениям. Если пообещал – то иди!", - отмечается в петиции.

Как сообщалось, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства – неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - сообщает Офис президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

7 июля глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил и вручил президенту Зеленскому два административных протокола в связи с административными нарушениями: неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Соответствующие материалы будут переданы в суд, сообщила пресс-служба НАПК.

В НАПК отметили, что президент лично известил НАПК о фактах нарушения. "После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило", - указали в НАПК.