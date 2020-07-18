Политика

14:09 18.07.2020

Зеленского призывают выполнить предвыборное обещание и подать в отставку за нарушение закона о предотвращении коррупции – петиция

3 мин читать
Зеленского призывают выполнить предвыборное обещание и подать в отставку за нарушение закона о предотвращении коррупции – петиция

 Президента Украины Владимира Зеленского призывают уйти в отставку с поста главы государства за нарушение закона "О предотвращении коррупции" из-за недекларирования доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выполнив свое предвыборное обещание, или признать, что он "обманул своих избирателей".

"18 апреля 2019 года в программе "Право на власть" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", - говорится в петиции авторства политолога и экс-народного депутата Виктора Уколова, которая набрала уже более 27,5 тыс. голосов на сайте главы государства (при необходимых 25 тыс. для рассмотрения).

"Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громким заявлениям. Если пообещал – то иди!", - отмечается в петиции.

Как сообщалось, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства – неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", - сообщает Офис президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством.

7 июля глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил и вручил президенту Зеленскому два административных протокола в связи с административными нарушениями: неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Соответствующие материалы будут переданы в суд, сообщила пресс-служба НАПК.

В НАПК отметили, что президент лично известил НАПК о фактах нарушения. "После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов. Таким образом, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Уведомление в реестр не поступило", - указали в НАПК.

Теги: #петиция #зеленский #отставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:14 17.07.2020
Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

09:25 17.07.2020
Зеленский поздравил Меркель с днем рождения и поблагодарил за поддержку Украины на международной арене

Зеленский поздравил Меркель с днем рождения и поблагодарил за поддержку Украины на международной арене

21:37 16.07.2020
Зеленский считает, что дебаты между Верещук и Кличко были бы весьма интересными

Зеленский считает, что дебаты между Верещук и Кличко были бы весьма интересными

21:02 16.07.2020
Зеленский: Верещук руководила городом, она человек с опытом

Зеленский: Верещук руководила городом, она человек с опытом

20:49 16.07.2020
В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

19:24 16.07.2020
Зеленский поздравил Аду Роговцеву с 83-летием

Зеленский поздравил Аду Роговцеву с 83-летием

17:20 16.07.2020
Зеленский призвал всех политиков к единству: стать государственными деятелями ради единой и сильной Украины

Зеленский призвал всех политиков к единству: стать государственными деятелями ради единой и сильной Украины

17:09 16.07.2020
Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

16:45 16.07.2020
Зеленский: декларацию о государственном суверенитете в 1990 году поддержали депутаты из разных уголков Украины и с разными взглядами, но с единой целью

Зеленский: декларацию о государственном суверенитете в 1990 году поддержали депутаты из разных уголков Украины и с разными взглядами, но с единой целью

13:03 16.07.2020
Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии Рады во вторник

Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

Военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии - глава МИД

Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада не будет рассматривать "языковой" законопроект Бужанского, считает депутат Кравчук

Монобольшинство не решилось вынести на голосование языковой законопроект Бужанского из-за позиции "Евросолидарности" – нардеп Вятрович

ГБР начало реорганизацию руководства территориальных управлений

Опыт отношений Киева и Крыма начала 90-х может быть использован в процессе реинтеграции оккупированных территорий Донбасса – Куницын

Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии Рады во вторник

На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших – Куницын

У "Голоса" две кандидатуры, которые могут баллотироваться в мэра Киева - Рудык

Депутаты 5 фракций/групп требуют от Разумкова обратиться к правоохранителям из-за заявления нардепа от "ОПЗЖ" Волошина об отсутствии суверенитета Украины

Решение по бюджету ЕС и антикризисному плану откладывать нельзя - глава Европарламента

Разумков закрыл III сессию Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА