Политика

20:19 17.07.2020

Рада не будет рассматривать "языковой" законопроект Бужанского, считает депутат Кравчук

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Рада не будет рассматривать "языковой" законопроект Бужанского, считает депутат Кравчук

Законопроект народного депутата фракции "Слуга народа" Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла, сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Поскольку до осени он (законопроект - ИФ) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла, и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук в пятницу в эфире "Радио Свобода".

При этом она, как зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и председатель подкомитета по вопросам информполитики, высказала мнение, что решение вынести этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады было ошибкой.

"Вообще шансов пройти у этого закона не было. Кроме того, это первое чтение. Даже с точки зрения регламента и процедур он бы не был принят. Это лишний раз оказался для наших оппонентов с одной и с другой стороны повод подразнить общество. Мы, как комитет, рекомендовали его отклонить", - отметила Кравчук.

Как сообщалось, законопроект Бужанского предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке, а взамен хочет чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".

Документ был не рекомендован профильным комитетом Верховной Рады.

Фракция партии "Европейская солидарность" и другие патриотически настроенные силы в парламенте заявили, что сделают все для того, чтобы законопроект №2362 не был рассмотрен в зале Рады.

На 16 июля предполагалось рассмотрение законопроекта в парламенте, однако 15 июля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского.

15-17 июля под стенами Рады проходила акция протеста против принятия законопроекта.

Теги: #законопроект #язык #парламент
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