ГБР начало реорганизацию руководства территориальных управлений

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало реорганизацию территориальных управлений (ТУ) с применением единого подхода к формированию руководящего состава.

Так, во всех ТУ будут назначены директор и два заместителя – один по следственной, второй по оперативной работе. Все руководители будут относиться к руководящему составу ГБР, подчеркнул и.о. директора ГБР Александр Соколов.

"Реорганизация позволит нам привести структуру терруправлений к единому стандарту, повысить эффективность их работы. Нынешние руководители ТУ могут принять участие в открытом конкурсе и, в случае победы, продолжить службу в органах ГБР на тех же должностях", - пояснил он.

На текущий момент действующие директора и заместители ТУ получают сообщения о ликвидации должностей государственной службы и введении должностей старшего руководящего состава.

Объявление о проведении конкурса на должности директора и заместителей директора территориальных управлений ГБР опубликовано на официальном сайте Бюро 17 июля.

Кроме того, планируется пересмотр штатного количества сотрудников в отдельных территориальных управлениях для более равномерного распределения нагрузки на следователей. Как сообщил для примера Соколов, в Киеве на одного следователя ТУ ГБР приходится в среднем 90 уголовных производств, а в Мелитополе – 9 производств.