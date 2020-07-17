Политика

14:33 17.07.2020

У "Голоса" две кандидатуры, которые могут баллотироваться в мэра Киева - Рудык

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У "Голоса" две кандидатуры, которые могут баллотироваться в мэра Киева - Рудык

У партии "Голос" две кандидатуры, которые могут баллотироваться на выборах городского головы Киева, заявляет народный депутат, глава одноименной политической силы Кира Рудык.

"На пост киевского мэра у нас две кандидатуры", - сказала Рудык агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Лидер партии отказалась назвать фамилии возможных кандидатов, подчеркнув, что это пока "секрет".

По словам Рудык, окончательное решение по кандидатам в мэры Киева партия примет на своём съезде, который состоится в середине августа.

"Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, в Западной Украине, и в некоторых городах Восточной и Южной Украины", - сказала народный депутат.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой процент рассчитывает взять партия на местных выборах, Рудык сказала: "Сейчас это сложно сказать. Мы получили только первую внутреннюю социологию, но как минимум то, что мы взяли на парламентских (выборах – ИФ-У)".

Она напомнила, что сегодня фракция "Голос" заявила о своей оппозиции к власти.

"Если раньше мы готовы были поддерживать какие-то инициативы власти, которые мы считали правильными, к которым присоединялись, тратили большое количество своей энергии, чтобы улучшить их, то сей час мы понимаем, что шансов у этой власти нет, и поэтому мы официально говорим, что партия "Голос" в оппозиции к власти", - сказала Рудык.

Она подчеркнула, что "Голос" теперь работает для того, "чтобы эту власть поменять на другую, профессиональную, новую, такую как мы".

Рудык отметила, что все члены фракции Верховной Рады из команды профессионалов.

"Каждый из нас оставил или успешный бизнес, или успешную карьеру, или успешную общественную позицию для того, чтобы прийти работать в парламент. Мы всегда были настроены на конструктив. Мы подавали хорошие законы, мы работали на результат. Но сейчас мы видим, что конструктива не достаточно, видим неправильный курс, которым двигается наша страна", - подчеркнула лидер партии.

Теги: #киев #голос #выборы
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