Решение по бюджету ЕС и антикризисному плану откладывать нельзя - глава Европарламента

Саммит ЕС проходит в исторический для Европы момент, когда необходимо укреплять ее возможности и защиту граждан, заявил председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли.

"На главах государств и правительств в это время лежит совершенно особая ответственность перед общественностью. Мы не можем позволить себе не прийти к согласию на (Европейском) совете", - сказал Сассоли в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после своего традиционного выступления перед европейскими лидерами в начале саммита.

Глава Европарламента призвал "не будить новую бурю, которая поставит в сложное положение всю Европу".

Сассоли напомнил о негативных финансово-экономических прогнозах, которые касаются всех стран ЕС. "Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы пришли к соглашению", - объяснил он.

По его словам, сейчас невозможно сказать, будет ли это окончательным соглашением, так как оно еще должно обсуждаться с Европейским парламентом, у которого есть свои приоритеты в отношении рассматриваемых на саммите предложений по проекту семилетнего бюджета ЕС и по плану послекризисного восстановления европейской экономики.

При этом Сассоли подчеркнул важность четкого графика дальнейших шагов, которые придут на смену выдвижению и обсуждению этих предложений.

"В настоящий момент мы находимся в фазе, когда невозможно откладывать решение. Это оказалось бы поражением для всех. И это не позволило бы нам в сентябре идти дальше. У нас теперь есть убедительная схема. Необходимо ее обсудить. И у совета есть возможность прийти к решению, которое позволит запустить переговоры с Европейским парламентом и которое даст нам возможность лучше определить устремления каждого", - резюмировал председатель ЕП.

Ему был задан вопрос, рассчитывает ли он сам, что соглашение на саммите будет достигнуто при том, что остаются серьезные разногласия между членами Европейского совета, и заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель перед началом встречи на высшем уровне было довольно пессимистичным.

"Дискуссия началась. Мы знаем, каковы критические пункты. Все карты на столе, чтобы прийти к соглашению. Но теперь важно понимать, какова расположенность к диалогу, к поиску настоящего решения. От этого зависят судьбы наших граждан и предприятий", - ответил Сассоли.

"Наша ответственность огромна как никогда, в ситуации, которую мы переживаем в настоящий момент", - добавил глава Европарламента.

В Брюсселе проходит первое за время пандемии COVID-19 очное заседание Европейского совета с целью согласования позиций государств-членов ЕС по союзному бюджету на 2021-2027 гг. и плану антикризисного восстановления экономики NextGenerationEU.