Политика

12:24 17.07.2020

Военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии - глава МИД

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Военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии - глава МИД

В понедельник в результате военных действий на Донбассе погиб гражданин Эстонии, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR.

"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца", - цитирует слова Рейнсалу ERR.

Глава МИД добавил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации. По его словам, мужчина подал заявление на получение гражданства, которое он получил, и поэтому отказался от белорусского гражданства.

Рейнсалу отметил, что статус и роль мужчины в военной деятельности на Донбассе украинские власти еще уточняют.

"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - отметил министр.

Он добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

Как сообщалось, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела украинского солдата, подорвавшегося ранее на неизвестном взрывном устройстве в районе Зайцево в понедельник.

Как сообщалось. 13 июля в зоне ООС группа военнослужащих в белых касках и соответствующими опознавательными знаками выдвинулась за телом погибшего украинского военного после подтверждения режима "Тишина". В результате открытого наемниками огня на поражение, военный медик погиб, один военнослужащий ранен, ещё один получил боевое травмирование.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену.

Теги: #оос #эстония #ордло #мид
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