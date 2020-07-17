Политика

11:58 17.07.2020

РФ должна быть привлечена к ответственности за трагедию MH17 и почувствовать международную силу права – Порошенко

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РФ должна быть привлечена к ответственности за трагедию MH17 и почувствовать международную силу права – Порошенко

Кремль, который несет полную ответственность за трагедию с рейсом Малазийских авиалиний MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014г, должен почувствовать всю силу международного права, заявляет пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Шесть лет назад в небе над оккупированным российским агрессором Донбассом произошла шокирующая трагедия - погибли 298 пассажиров и членов экипажа рейса МН17. В этот скорбный день выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. А также твердо осуждаем это ужасное преступление!", - написал Порошенко на своей странице в сети Facebook в пятницу.

Он отметил, что российская ракета, которая сбила самолет, выпущена из российского ЗРК "Бук" и завезена с российской территории под руководством российских военных, является не только четким свидетельством коварства Москвы, варварства ее политики, отсутствия у нее намерений уважать международное право, "но и позорным клеймом на доверии к России и к ее обещаниям о мире и сотрудничестве".

Украинский политик добавил, что благодаря совместным действиям и тщательному изучению обстоятельств трагедии, Международная следственная группа установила "неоспоримую ответственность России за эту циничную атаку, сознательное убийство невинных людей".

"В небе или на земле, на линии соприкосновения или на море - для российского агрессора не существует никаких границ для имперских аппетитов и варварских преступлений. А любые попытки примирения с ним, протянуть руку или заглянуть в глаза еще больше углубляют в Москве ощущения вседозволенности и безнаказанности", - написал Порошенко.

"После многочисленных жертв среди украинцев, оккупации частей наших территорий они сейчас говорят, что "в РФ нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины". Цинизм агрессора зашкаливает! Именно поэтому так важно привлечь Россию к международно-правовой ответственности за сбивание рейса МН17", - убежден он.

Порошенко подчеркивает, что мир, стабильность и благосостояние будут недоступны без доведения этого дела до логического завершения, когда все участники преступления, включая тех, кто отдавал решающий приказ, окажутся на скамье подсудимых в Гааге.

"Должны объединить усилия с партнерами, в том числе и на площадке Международного суда ООН, ЕСПЧ и других юрисдикционных органах, и укреплять международный фронт противодействия российскому агрессору! И пусть в Кремле знают: на его "право силы" всегда найдется наша "сила права", - подытожил он.

Теги: #рф #порошенко #украина #mh17
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