Политика

11:15 17.07.2020

На внеочередной сессии Рады 21 июля могут быть рассмотрены законопроекты об инвестнянях и рынке электроэнергии - Мошенец

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На внеочередной сессии Рады 21 июля могут быть рассмотрены законопроекты об инвестнянях и рынке электроэнергии - Мошенец

На внеочередной сессии Верховной Рады во вторник, 21 июля, могут быть рассмотрены законопроект об инвестиционных нянях и о рынке электрической энергии, заявила народный депутат фракции "Слуга народа" Елена Мошенец.

"Также на 21 июля мы бы хотели, обсуждалась вчера такая инициатива на фракции: провести внеочередную сессию Верховной Рады и соответственно рассмотреть те вопросы, которые мы сегодня не успели", - сказала Мошенец в пятницу в эфире телеканала "Украина 24".

По словам нардепа, пока согласована одна дата для внеочередной сессии, но могут быть проведены и другие в случае необходимости.

"По состоянию на вчера обсуждалась только внеочередная сессия 21 июля. Я думаю, что после консультаций с другими фракциями, возможно, появятся новые даты, возможно, их будет несколько", - добавила член фракции "Слуга народа".

Она обозначила ряд законопроектов, которые депутаты могут рассмотреть на внеочередной сессии 21 июля.

"Это может быть законопроект №3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов с большим количеством инвестиций, это так называемый закон об инвестиционных нянях, который был анонсирован зимой в Давос, законопроект о рынке электрической энергии", - сказала Мошенец.

Теги: #верховная_рада #электроэнергия #мошенец
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