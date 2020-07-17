Политика

11:16 17.07.2020

Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов

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Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов началась в России в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020"", - сказал Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом Минобороны России.

По словам министра, "в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня".

В проверке задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения, сказал Шойгу.

Теги: #рф #флот #путин
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