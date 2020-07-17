Украина намерена активизировать сотрудничество с ЮНЕСКО по решению проблем Крыму - Минкультуры

В Министерстве культуры и информационной политики заявляют, что Украина будет активизировать сотрудничество с ЮНЕСКО по решению проблем Крыму.

"Заместитель министра культуры и информационной политики, заместитель председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Светлана Фоменко приняла участие в совещании руководителей секторов Нацкомиссии. Участники совещания рассмотрели состояние сотрудничества Украины с ЮНЕСКО, в частности в условиях пандемии COVID-19, а также приоритеты работы Комиссии и пути повышения ее эффективности с учетом вызовов современности. Единогласно было поддержано необходимость реформирования Нацкомиссии с целью активизации ее работы", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что во время совещания отмечалось, что в условиях незаконной оккупации Россией Крыма приоритетным направлением деятельности Украины в ЮНЕСКО и в дальнейшем останется использование возможностей Организации для привлечения внимания международного сообщества к острым проблемам на территории временно оккупированного полуострова.

"Украина готова активно сотрудничать с Организацией в осуществлении эффективного мониторинга ситуации во временно оккупированном Крыму во всех сферах компетенции ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Также была подчеркнута важность регулярного информирования ЮНЕСКО о разрушительных действиях российской оккупационной власти во временно оккупированном Крыму, угрожающих сохранности универсальной культурной и исторической ценности украинских объектов культурного наследия, проведение незаконных археологических раскопок, нарушение образовательных и культурных прав граждан Украины, препятствование свободному распространению СМИ, преследования журналистов.

Участники совещания также обсудили ход подготовки к выборам Украины в состав одного из главных руководящих органов ЮНЕСКО - Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов, которые состоятся во время 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 года.