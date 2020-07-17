Законопроект Бужанского об изменениях в закон об образовании в части языка, скорее всего, не будут рассматривать в Раде в пятницу - нардеп Мошенец

Законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" авторства депутата фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, скорее всего, не будут рассматривать на заседании Верховной Рады в пятницу, заявил нардеп фракции Елена Мошенец.

"Законопроект Бужанского сегодня, скорее всего рассматривать не будут", - сказала Мошенец в пятницу в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщалось, законопроект Бужанского предлагает отменить обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском языке, а взамен хочет чтобы "перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке, определялся образовательной программой образовательного учреждения с учетом особенностей языковой среды".

Документ был не рекомендован профильным комитетом Верховной Рады.