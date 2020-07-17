США в шестую годовщину крушения боинга MH17 США призывает РФ сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели людей

В шестую годовщиной крушения самолета "Малайзийских авиалиний" (Malaysia Airlines) рейса МН17 в небе над Донбассом, США призывают Россию сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели 298 человек, сообщает посольство США в Украине.

"В 6-ю годовщину падения MH17 мы выражаем соболезнования семьям и друзьям 298 невинных гражданских людей, потерявших жизни. Мы призываем Россию полностью сотрудничать со следствием и усилиями по установлению ответственности, согласно с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН", - сказано в сообщении посольства на странице в Твиттере в пятницу утром.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью (на неподконтрольной Украине территории) 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.