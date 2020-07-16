Саммит ЕС соберется в Брюсселе в условиях непреодоленных финансовых разногласий

На двухдневном очном саммите ЕС, который откроется в пятницу, возможно, будет представлено новое предложение по долгосрочному бюджету союза и плану антикризисного восстановления экономики с учетом позиций государств-членов, заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

"Чтобы быть честным перед вами, мы еще не достигли наших целей. Нет гарантии, что мы придем к согласию. Как раз наоборот. Остаются достаточно серьезные различия во взглядах. Надо еще навести много мостов", - сообщил журналистам в четверг в Брюсселе чиновник на условиях анонимности.

Так, пока не сближены позиции по основополагающему элементу переговоров - размеру бюджета ЕС на 2021-2027 гг. Также предстоит договариваться и по параметрам плана восстановления экономики NextGenerationEU - соотношению субсидий и займов, собственным ресурсам Евросоюза.

"Все это вопросы, по которым должно быть согласие и по которым мнения расходятся", - констатировал европейский чиновник.

Он ожидает трудный поиск решений по вопросам согласования бюджетного финансирования стран ЕС с обеспечением выполнения союзного законодательства. Предстоят дискуссии относительно обусловленности финансирования, в частности, соблюдения климатического курса Евросоюза и норм правового государства.

"Это вопросы, которые тоже создают проблемы, по крайней мере, для одной делегации", - отметил высокопоставленный собеседник журналистов, не уточнив, о делегации какой страны идет речь.

Отвечая на вопросы, он допустил, что по ходу саммита могут возникнуть новые предложения, но переговоры начнутся с обсуждения предложения, выдвинутого председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мы считаем, что это сбалансированное предложение", - сказал чиновник ЕС.

Накануне глава Евросовета Мишель призвал глав государств и правительств стран ЕС проявить политическую волю для достижения согласия по бюджету Евросоюза на 2021-2027 гг. и плану антикризисного восстановления экономики.

"Пандемия COVID-19 унесла много жизней по всей Европе и стала серьезным ударом по нашим экономике и обществу. Это продолжает сказываться на нашей жизни. Все наши усилия должны быть направлены на обеспечение устойчивого восстановления. С этой целью наша встреча на этой неделе будет посвящена долголетнему бюджету и плану восстановления", - говорится в письме-приглашении Мишеля европейским лидерам на внеочередной саммит ЕС, который впервые за время пандемии пройдет в очной форме 17-18 июля в Брюсселе.

"Поиск соглашения потребует от всех напряженной работы и политической воли", - подчеркнул он.

Глава Евросовета отметил, что со времени последнего саммита, прошедшего в июне в форме телеконференции, шла интенсивная работа со всеми государствами ЕС, институты Евросоюза учли высказанные опасения.

"Исходя из этого, я выдвинул предложение об устранении основных трудностей и наведении мостов между различными позициями. (...) Нам нужно будет найти действенные решения и прийти к соглашению, чтобы принести наибольшую пользу нашим гражданам", - написал Мишель в своем письме.

Председатель Евросовета изложил на пресс-конференции 10 июля предложение Брюсселя по размеру пакета экономического восстановления и семилетнему бюджету ЕС. Восстановительный план предложен в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро в форме займов. Помимо этого плана, предложен бюджет ЕС на 2021-2027 гг. в размере 1,074 трлн евро.