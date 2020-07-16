Политика

18:42 16.07.2020

Вероломное убийство украинского медика на Донбассе - наилучшая иллюстрация того, как РФ выполняет свои обязательства – Кулеба

2 мин читать
Вероломное убийство украинского медика на Донбассе - наилучшая иллюстрация того, как РФ выполняет свои обязательства – Кулеба

Убийство украинского медика "в серой зоне" на Донбассе является наилучшей иллюстрацией того как Российская Федерация выполняет свои обязательства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что недавнее вероломное убийство украинского медика является наилучшей иллюстрацией того как Россия выполняет свои обязательства. Минский процесс начинается с безопасности и потому, пока нет безопасности, очень сложно двигаться по другим направлениям", - сказал Кулеба журналистам в четверг после окончания торжественного заседания Верховной Рады.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену. Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.

Теги: #кулеба #оос #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:41 16.07.2020
Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга

17:09 16.07.2020
Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

15:48 16.07.2020
Поиски раненого 13 июля военного на Донбассе начались в четверг в полдень, получены гарантии режима "тишина" – штаб ООС

Поиски раненого 13 июля военного на Донбассе начались в четверг в полдень, получены гарантии режима "тишина" – штаб ООС

14:51 16.07.2020
За два года проверок подразделений в районе ООС предупрежден незаконный вывоз более 50 гранат и более 5 тыс боеприпасов – ВСУ

За два года проверок подразделений в районе ООС предупрежден незаконный вывоз более 50 гранат и более 5 тыс боеприпасов – ВСУ

07:19 16.07.2020
Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

Российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

18:37 15.07.2020
Главы МИД Украины и Словакии обсудили возобновление работы аэропорта "Ужгород" и сроки подписания соответствующего соглашения

Главы МИД Украины и Словакии обсудили возобновление работы аэропорта "Ужгород" и сроки подписания соответствующего соглашения

18:16 15.07.2020
Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

18:13 15.07.2020
Помпео сожалеет в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе

Помпео сожалеет в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе

15:04 15.07.2020
Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе

Украинская сторона забрала тело военнослужащего, погибшего 13 июля на Донбассе

15:03 15.07.2020
Россия должна прекратить разжигаемый нею конфликт на Востоке Украины - посольство Великобритании

Россия должна прекратить разжигаемый нею конфликт на Востоке Украины - посольство Великобритании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

Зеленский: декларацию о государственном суверенитете в 1990 году поддержали депутаты из разных уголков Украины и с разными взглядами, но с единой целью

Верещук является наиболее реальным кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – источник

Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Замглавы МИД Боднар обсудил с египетской делегацией возобновление туристической деятельности между странами

МИД Украины осудило нарушения прав человека на временно оккупированной территории Крыма из-за введенных РФ ограничительных мер в связи с COVID-19

Арахамия о возможном участии главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева: во время карантина бросать медицину и идти в политику неправильно

Зеленский призвал всех политиков к единству: стать государственными деятелями ради единой и сильной Украины

Зеленский: декларацию о государственном суверенитете в 1990 году поддержали депутаты из разных уголков Украины и с разными взглядами, но с единой целью

Запуск Агентства по управлению госдолгом в Украине приостановлен

Гетманцев сожалеет, что не удалось создать БФР и провести налоговую амнистию

Верещук является наиболее реальным кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – источник

КС перешел к закрытой части заседания для принятия решения по делу о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

Болгария отменила карантин для украинских туристов - Криклий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА