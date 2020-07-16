Вероломное убийство украинского медика на Донбассе - наилучшая иллюстрация того, как РФ выполняет свои обязательства – Кулеба

Убийство украинского медика "в серой зоне" на Донбассе является наилучшей иллюстрацией того как Российская Федерация выполняет свои обязательства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что недавнее вероломное убийство украинского медика является наилучшей иллюстрацией того как Россия выполняет свои обязательства. Минский процесс начинается с безопасности и потому, пока нет безопасности, очень сложно двигаться по другим направлениям", - сказал Кулеба журналистам в четверг после окончания торжественного заседания Верховной Рады.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену. Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.