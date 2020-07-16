МИД Украины осудило нарушения прав человека на временно оккупированной территории Крыма из-за введенных РФ ограничительных мер в связи с COVID-19

Министерство иностранных дел Украины осудило факты нарушения прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым (Украина), вызванные введенными РФ ограничительными мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и подчеркнуло, что Россия обязана выполнять нормы международного права, в том числе прекратить практику навязывания российского гражданства.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает факты нарушения прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым (Украина), вызванные введенными Российской Федерацией ограничительными мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в заявлении МИД Украины в четверг.

В министерстве пояснили, что гражданам Украины, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь и которым оккупационной администрацией были незаконно и принудительно выданы российские паспорта, разрешено только одноразовый выезд за пределы временно оккупированной территории, чем ограничивается их право на свободу передвижения. Жители Крыма, которые отказались от получения паспорта РФ, считаются иностранцами и могут только выехать без возможности возвращения в Крым.

"Такие ограничения, установленные русской оккупационной властью, противоречат нормам международного права, в частности пункту 4 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, в котором четко прописано, что никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в ведомстве указали, что при этом, оккупационными властями не вводились санитарные ограничения на сообщение с регионами самой РФ, существенно пораженными COVID-19, в частности авиасообщение с Москвой не прекращалось. Проводились массовые военные и пропагандистские мероприятия, включая обучение, боевую подготовку, строительство в районе бухты Омега и в аэропорту Бельбек, что стало центром распространения инфекции, парад по случаю 75-летия Победы 24 июня в Симферополе.

Также в МИД отметили, что такой режим передвижения создает существенные препятствия для молодежи, выбирающей украинское высшее образование. Абитуриенты, которые выезжали на материковую часть Украины для сдачи экзаменов или представления документов для поступления в высшие учебные заведения, а также родители, которые их сопровождали, по возвращении в Крым и до окончания карантинных ограничений не смогут оставить временно оккупированную территорию.

"Очевидным является то, что введенные под предлогом борьбы с распространением новой коронавирусной болезни ограничения являются противоправными, искусственными и направленными на дальнейшее изоляцию временно оккупированных территорий от Украины, консолидацию оккупационного режима, продолжение дерзкого нарушения норм международного права. Ухудшение ситуации с правами человека на временно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова требует усиленного противодействия со стороны международного сообщества", - говорится в заявлении.

В украинском МИД подчеркнули, что РФ обязана выполнять нормы международного права, в том числе прекратить практику навязывания российского гражданства, обеспечить защиту жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий и прекратить дальнейшее наступление на права человека под предлогом карантинных мероприятий.