Политика

17:41 16.07.2020

Арахамия о возможном участии главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева: во время карантина бросать медицину и идти в политику неправильно

1 мин читать
Арахамия о возможном участии главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева: во время карантина бросать медицину и идти в политику неправильно

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неправильным, если главный санитарный врач Олег Ляшко уйдет в политику во время карантина, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Мне кажется, что в карантин нельзя вообще бросать врачебное дело и идти в политику. Это неправильно... Даже если человек хочет, он должен уволиться с той должности, где работает, а затем идти в политику", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

По словам Арахамии, Ляшко не участвует в праймериз "Слуги народа", который проводит фракция в четверг.

Арахамия подтвердил, что, согласно процедуре праймериз, "один голос будет иметь фракция, один – президент, один - соцопрос".

Такую систему проведения праймериз глава фракции считает правильной и демократической.

В праймериз кандидатов в мэры Киева от политсилы примут участие пять членов парламентской фракции "Слуга народа".

Теги: #киев #ляшко #выборы #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 16.07.2020
Верещук является наиболее реальным кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – источник

Верещук является наиболее реальным кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – источник

12:46 16.07.2020
Киев и Черновицкая область вошли в список регионов с широким распространением COVID-19 – показатели Минздрав

Киев и Черновицкая область вошли в список регионов с широким распространением COVID-19 – показатели Минздрав

10:09 16.07.2020
В Киеве провели четыре операции по трансплантации – Степанов

В Киеве провели четыре операции по трансплантации – Степанов

02:38 16.07.2020
Еще одно смертельное ДТП произошло под Киевом

Еще одно смертельное ДТП произошло под Киевом

20:39 15.07.2020
Комитет Рады по местному самоуправлению поддержал законопроект о столице Украины - нардеп

Комитет Рады по местному самоуправлению поддержал законопроект о столице Украины - нардеп

20:04 15.07.2020
Рада рассмотрит изменения в избирательное законодательство в четверг

Рада рассмотрит изменения в избирательное законодательство в четверг

17:03 15.07.2020
Высокая инцидентность COVID-19 в Киеве компенсируется низким коэффициентом выявления – KSE

Высокая инцидентность COVID-19 в Киеве компенсируется низким коэффициентом выявления – KSE

16:58 15.07.2020
В ЦИК прогнозируют сложности с проведением местных выборов из-за админтерреформы

В ЦИК прогнозируют сложности с проведением местных выборов из-за админтерреформы

16:44 15.07.2020
ГУД включил гостиницу "Украина" в Киеве во "вторую очередь" передачи для приватизации

ГУД включил гостиницу "Украина" в Киеве во "вторую очередь" передачи для приватизации

16:04 15.07.2020
Местный депутат должен быть слугой громады, а не слугой партии - Кличко на митинге под Радой

Местный депутат должен быть слугой громады, а не слугой партии - Кличко на митинге под Радой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

Зеленский: декларацию о государственном суверенитете в 1990 году поддержали депутаты из разных уголков Украины и с разными взглядами, но с единой целью

Верещук является наиболее реальным кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – источник

Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины осудило нарушения прав человека на временно оккупированной территории Крыма из-за введенных РФ ограничительных мер в связи с COVID-19

Зеленский призвал всех политиков к единству: стать государственными деятелями ради единой и сильной Украины

Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

Зеленский: декларацию о государственном суверенитете в 1990 году поддержали депутаты из разных уголков Украины и с разными взглядами, но с единой целью

Запуск Агентства по управлению госдолгом в Украине приостановлен

Гетманцев сожалеет, что не удалось создать БФР и провести налоговую амнистию

КС перешел к закрытой части заседания для принятия решения по делу о конституционности закона о банках, необходимого для сотрудничества с МВФ

Болгария отменила карантин для украинских туристов - Криклий

Профильный комитет ВР рекомендовал принять в целом законопроект об отнесении требований НБУ по кредитам рефинансирования к 5-й очереди кредиторов

Расследование фактов незаконного обращения с оружием является приоритетом для украинских правоохранителей - Венедиктова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА