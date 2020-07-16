Арахамия о возможном участии главного санврача Ляшко в выборах мэра Киева: во время карантина бросать медицину и идти в политику неправильно

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неправильным, если главный санитарный врач Олег Ляшко уйдет в политику во время карантина, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Мне кажется, что в карантин нельзя вообще бросать врачебное дело и идти в политику. Это неправильно... Даже если человек хочет, он должен уволиться с той должности, где работает, а затем идти в политику", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

По словам Арахамии, Ляшко не участвует в праймериз "Слуги народа", который проводит фракция в четверг.

Арахамия подтвердил, что, согласно процедуре праймериз, "один голос будет иметь фракция, один – президент, один - соцопрос".

Такую систему проведения праймериз глава фракции считает правильной и демократической.

В праймериз кандидатов в мэры Киева от политсилы примут участие пять членов парламентской фракции "Слуга народа".