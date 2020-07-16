Политика

17:20 16.07.2020

Зеленский призвал всех политиков к единству: стать государственными деятелями ради единой и сильной Украины

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Зеленский призвал всех политиков к единству: стать государственными деятелями ради единой и сильной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех политиков к единству, чтобы они прекратили ссоры и манипуляции, и стали настоящими государственными деятелями.

"Сегодня в этом зале находятся народные избранники первого созыва. Их вклад в создание государства невозможно переоценить. И присутствующие здесь, и те, кого, к сожалению, нет с нами, все они вписали свои имена в историю Украины. Сегодня мы бесконечно благодарны каждому из вас. 30 лет назад, имея полярные политические взгляды, вы наглядно показали, что такое государственная позиция. Вы стали живым примером единства и мудрости. И я уверен, что современным депутатам есть чему у вас поучиться. И никогда не забывать, что суверенитет, который завоевали они, мы с вами должны беречь и защищать. Как от внешних врагов, так и от внутренних раздоров", - сказал он во время выступления в четверг на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Зеленский подчеркнул, что не устанет призывать всех к настоящему единству, "потому что только в нем – сила и победа, потому что только в нем – Украина".

"И с этой высокой трибуны, в этот праздничный день, я хочу напомнить всем словам инициатора провозглашения Декларации о государственном суверенитете, героя Украины, Вячеслава Максимовича Чорновила: "Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня, имея. Чтобы не пришлось потом горько любить ее, потеряв", - отметил он.

Президент призвал политиков прекратить ссоры и раздоры, манипуляции и политические игры, делить украинцев и делиться самим: на власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих.

"Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями. Людьми, у которых есть не большой аппетит, а большая мечта. О единой, сильной и непобедимой Украине. Это – моя мечта. И моя цель. Верю, что и ваша тоже. Бережем себя! Бережем наш суверенитет! Бережем Украину! Слава Украине!", - сказал Зеленский.

Теги: #зеленский
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