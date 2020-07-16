Политика

16:45 16.07.2020

Зеленский: декларацию о государственном суверенитете в 1990 году поддержали депутаты из разных уголков Украины и с разными взглядами, но с единой целью

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Зеленский: декларацию о государственном суверенитете в 1990 году поддержали депутаты из разных уголков Украины и с разными взглядами, но с единой целью

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года поддержали депутаты тогдашней Верховной Рады УССР из разных уголков Украины и с разными взглядами.

"Сегодня мы отмечаем тридцатую годовщину со дня рождения этого знакового документа. 30 лет назад был сделан уверенный шаг к окончательному обретению независимости. Декларация приблизила победу украинцев в многовековой борьбе за свободное и самостоятельное государство. 16 июля 1990 года стало действительно историческим днем. Тогда декларацию о государственном суверенитете поддержало 355 народных депутатов. Из разных уголков Украины. Из разных партий. С различными взглядами. Но – с единой целью", - сказал он во время выступления в четверг на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Зеленский обратил внимание, что никто не "заваливал" эту Декларацию, предлагая восемь тысяч поправок, никто не пытался заблокировать ее постановлениями, никто не пытался "сбить" ее через Конституционный суд.

"Принятие декларации – это акт невероятного единения политиков, ради воли народа и большой государственной цели", - подчеркнул он.

Теги: #зеленский #суверенитет
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