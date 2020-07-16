Гетманцев сожалеет, что не удалось создать БФР и провести налоговую амнистию

Основные недоработки парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заключаются в том, что не приняты законопроекты, позволяющие создать Бюро финансовых расследований (БФР) и провести налоговую амнистию, считает его глава Даниил Гетманцев.

"Я считаю нашей большой неудачей, что не удалось создать Бюро финансовых расследований. Мы (комитет – ИФ) только рекомендовали его (законопроект - ИФ) Верховной Раде на первое чтение… Амнистия налоговая: я также считаю, что были все основания принять ее на третьей сессии, а она даже не прошла через комитет… И третий вопрос, который нам не удалось решить - о налоге на выведенный капитал, который мы дискутируем уже достаточно долго, и неоправданно долго", - сказал Гетманцев журналистам в четверг в Киеве.

Говоря о недочетах в целом, парламентарий напомнил, что еще в феврале была разработана четкая концепция налоговой реформы, которая, в том числе, предусматривала уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда, "но, к сожалению, в Министерстве финансов поменялся министр, и мы вообще не видим в целом стратегического развития налогообложения".

"Мы считаем это очень большой проблемой. Хотя неоднократно обращались, и хотели бы разработать какое-то общее видение, но этого мы не чувствуем и этого нет", - сказал глава комитета.

Вместе с тем работу парламентской фракции "Слуга народа" он считает эффективной. "Много вещей, которые нам удалось сделать благодаря монобольшинству, благодаря воле президента к изменениям, благодаря тому, что мы не сидели, сложа руки, и не говорили о том, что нам что-то мешает работать", - сказал Гетманцев.

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