Верещук является наиболее реальным кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – источник

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук является наиболее вероятным кандидатом от партии власти в мэры Киева.

"Верещук является наиболее реальным кандидатом от партии "Слуга народа" в мэры Киева по итогам праймериз", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в партии.

Эту информацию подтверждают и другие источники агентства.

Верещук в 2010-2015 гг. был мэром города Рава-Русская Львовской области. Избрана народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под №29.

15 июля народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что в 16 июля на заседании фракции состоятся внутрипартийные праймериз по выбору кандидата на пост мэра Киева. "Президент (Владимир Зеленский – ИФ) предложил именно на заседании фракции провести праймериз: будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента Украины", - сказал Качура журналистам в среду после окончания заседания Верховной Рады.

В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют, по меньшей мере, четыре народных депутата от этой партии: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура. Также 15 июля о своем намерении участвовать в праймериз сообщил депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин, избранный по округу №218 Киева.

19 июня заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что кандидат от власти в мэры Киева станет известен через несколько недель.