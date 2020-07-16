Политика

14:20 16.07.2020

Профильный комитет ВР рекомендовал принять в целом законопроект об отнесении требований НБУ по кредитам рефинансирования к 5-й очереди кредиторов

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Профильный комитет ВР рекомендовал принять в целом законопроект об отнесении требований НБУ по кредитам рефинансирования к 5-й очереди кредиторов

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в целом проект закона об отнесении требований Национального банка Украины (НБУ) как обеспеченного кредитора по кредитным договорам рефинансирования с неплатежеспособными банками к пятой очереди кредиторов (№2459).

"Законопроект №2459 ранее был принят ВР в первом чтении, так что сегодня комитет утвердил вынесение его на второе чтение и принятие в целом (...) Законопроектом НБУ лишается своего приоритета в получении выплат по кредитам. Сначала компенсации будут получать вкладчики, а уже затем Национальный банк", – сообщил народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") на своем сайте в четверг.

Он подчеркнул, что Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) должны нести ответственность за закрытие банков, поскольку именно они контролируют их деятельность и дальнейшую ликвидацию.

"Фонд гарантирования вкладов физлиц за гроши (часто за 1-2% стоимости) распродает активы проблемных банков (...), а Нацбанк забирает в счет предоставленного рефинансирования большую часть средств, которые выручил Фонд, получая мизер за банковские активы", – написал Дубинский.

В свою очередь, НБУ поясняет: принятие этого законопроекта лишит центробанк гарантии о возврате средств, предоставленных таким банкам в залог, когда у последних были проблемы с ликвидностью.

"Отсутствие гарантии возврата кредитов рефинансирования - это не только убытки НБУ (...) Ведь Нацбанк перечисляет свою прибыль (при наличии) в государственный бюджет. Например, в этом году перечислено 42,7 млрд грн. И на эту сумму непосредственно влияет возможность НБУ взыскивать залоги, а затем получать средства от их реализации", – поясняет регулятор в Facebook.

Как сообщалось, Дубинский зарегистрировал в парламенте законопроект №2459 15 ноября 2019 года.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, порядок отнесения требований Нацбанка по кредитам рефинансирования к 5-й очереди кредиторов будет применяться только к банкам, которые по состоянию на 1 января 2019 года уже были отнесены к категории неплатежеспособных и процедура ликвидации которых не завершена. Предложенная законопроектом норма носит временный характер и утратит действие, когда все эти банки будут ликвидированы или все кредиты рефинансирования этих банков будут возвращены.

В пояснительной записке отмечается, что в крупнейших банках, которые были признаны неплатежеспособными (банки "Дельта", "Надра", "ВиЭйБи", "Финансы и Кредит"), от 30% до 90% всего имущества было взято в залог НБУ. Кроме того, в соответствии с нормативными актами НБУ, в качестве обеспечения кредитов рефинансирования банков выступили лучшие активы банков, которые по оценочной стоимости в разы превышали номинал кредита рефинансирования, а для вкладчиков осталась безнадежная задолженность.

Теги: #верховная_рада #нбу #рефинансирование
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