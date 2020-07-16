Политика

13:16 16.07.2020

Расследование фактов незаконного обращения с оружием является приоритетом для украинских правоохранителей - Венедиктова

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Расследование фактов незаконного обращения с оружием является приоритетом для украинских правоохранителей - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет, что для украинских правоохранителей приоритетом является расследование фактов незаконного обращения с оружием ввиду проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины.

"Поскольку у нас продолжается ООС, мы понимаем, что для нас приоритет - расследование фактов незаконного обращения с оружием. Нам необходимо активизироваться в уголовных производствах этой категории и обеспечить принятие в них окончательных решений в разумные сроки", - сказала она в четверг в Киеве на координационном совещании руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия уголовным правонарушениям против общественной безопасности и общественного порядка, а также совершенным с использованием оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ.

Кроме того, Венедиктова подчеркнула, что необходимо направить дополнительные усилия правоохранителей на выявление и ликвидацию банд и преступных группировок.

Теги: #венедиктова #прокуратура
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