Расследование фактов незаконного обращения с оружием является приоритетом для украинских правоохранителей - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляет, что для украинских правоохранителей приоритетом является расследование фактов незаконного обращения с оружием ввиду проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины.

"Поскольку у нас продолжается ООС, мы понимаем, что для нас приоритет - расследование фактов незаконного обращения с оружием. Нам необходимо активизироваться в уголовных производствах этой категории и обеспечить принятие в них окончательных решений в разумные сроки", - сказала она в четверг в Киеве на координационном совещании руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия уголовным правонарушениям против общественной безопасности и общественного порядка, а также совершенным с использованием оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ.

Кроме того, Венедиктова подчеркнула, что необходимо направить дополнительные усилия правоохранителей на выявление и ликвидацию банд и преступных группировок.