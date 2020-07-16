Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Верховная Рада дала согласие на назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

За такое решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 250 народных депутата.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 6 июля на встрече с представителями бизнеса Одесской области на территории Одесского припортового завода заявил о восстановлении должности вице-премьера по промышленной политике.

В Раде 10 июля зарегистрирован проект постановления Кабинета министров Украины (№3827) о назначении Уруского вице-премьером-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, однако 13 июля документ был отозван из-за технических неточностей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 июля повторно подал в Верховную Раду представление о назначении Уруского вице-премьером-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 год). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.

С апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик "Прогресстех-Украина" – компания Boeing.