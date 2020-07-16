Политика

13:03 16.07.2020

Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

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Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не стоит спешить продолжать карантин более чем на месяц.

"Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать по развитию ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более", - заявил глава государства в четверг во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уже разработано постановление с изменениями, которое касается существования карантина в Украине в целом.

Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Теги: #коронавирус #зеленский #украина
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