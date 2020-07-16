Политика

12:04 16.07.2020

Позиция ФРГ по "Северному потоку 2" остается неизменной, несмотря на заявления Помпео - представитель правительства Германии

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Позиция ФРГ по "Северному потоку 2" остается неизменной, несмотря на заявления Помпео - представитель правительства Германии

Берлин принял заявления госсекретаря США Майка Помпео по поводу новых санкций в отношении "Северного потока 2" к сведению, позиция ФРГ по этому вопросу остается неизменной, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель ведомства печати и информации правительства Германии.

"Мы приняли высказывания главы МИД США к сведению. Позиция федерального правительства по "Северному потоку 2" была много раз озвучена и остается неизменной", - сказал представитель ведомства.

Накануне Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2". При этом он не уточнял, когда именно это может произойти. Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.

Правительство ФРГ считает "Северный поток 2" экономическим проектом с политической составляющей, одним из условий его реализации было обеспечение продолжения газового транзита через Украину, соответствующая договоренность была достигнута. Представители правительства ФРГ много раз говорили, что не приемлют санкции США и считают их экстерриториальными, но о конкретных мерах возможного реагирования ничего не сообщали.

Теги: #помпео #северный_поток_2 #фрг #германия
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