Порошенко по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Мы не подведем ветеранов борьбы за независимость

Партия "Европейская солидарность" не подведет ветеранов борьбы за независимость Украины, заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко в день 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Этот документ был всеми прочитан однозначно - как дорожная карта на пути к обретению независимости. Как колокол, который предсказал скорую гибель империи. Ровно 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины. Она вплотную приблизила Украину к выходу из состава СССР, а сам неравный то Союз - к неизбежному краху", - заявил Порошенко, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Агония империи оказалась длительной. Россия начала агрессию против Украины, захватила Крым и часть Донбасса. Продолжаются попытки Москвы и ее "пятой колонны" расколоть украинцев, просмотреть результаты Революции достоинства, ревизовать европейский вектор, заблокировать курс на НАТО", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что именно с годовщиной принятия Декларации связано решение 16 июля рассмотреть языковой закон.

"Они хорошо разбираются в символах. Поэтому именно на 16 июля запланировали восстановить наступление на украинский язык. Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ", - заявил он.

Порошенко поблагодарил участников акции под Верховной Радой, которая состоялась в четверг, и депутатов первого созыва Рады, которые приближали независимость парламентским путем.

"Ещё больше благодарны тем, кто боролся за нее в советских концлагерях. …Им - спасибо, нас - с праздником. Наша генерация не подведет ветеранов борьбы за независимость", - заключил нардеп.