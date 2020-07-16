Политика

11:58 16.07.2020

Порошенко по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Мы не подведем ветеранов борьбы за независимость

2 мин читать
Порошенко по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины: Мы не подведем ветеранов борьбы за независимость

Партия "Европейская солидарность" не подведет ветеранов борьбы за независимость Украины, заявил пятый президент Украины, лидер политсилы Петр Порошенко в день 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Этот документ был всеми прочитан однозначно - как дорожная карта на пути к обретению независимости. Как колокол, который предсказал скорую гибель империи. Ровно 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины. Она вплотную приблизила Украину к выходу из состава СССР, а сам неравный то Союз - к неизбежному краху", - заявил Порошенко, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Агония империи оказалась длительной. Россия начала агрессию против Украины, захватила Крым и часть Донбасса. Продолжаются попытки Москвы и ее "пятой колонны" расколоть украинцев, просмотреть результаты Революции достоинства, ревизовать европейский вектор, заблокировать курс на НАТО", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что именно с годовщиной принятия Декларации связано решение 16 июля рассмотреть языковой закон.

"Они хорошо разбираются в символах. Поэтому именно на 16 июля запланировали восстановить наступление на украинский язык. Вместе мы остановим совместную атаку части "Слуг" и ОПЗЖ", - заявил он.

Порошенко поблагодарил участников акции под Верховной Радой, которая состоялась в четверг, и депутатов первого созыва Рады, которые приближали независимость парламентским путем.

"Ещё больше благодарны тем, кто боролся за нее в советских концлагерях. …Им - спасибо, нас - с праздником. Наша генерация не подведет ветеранов борьбы за независимость", - заключил нардеп.

Теги: #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 13.07.2020
"Евросолидарность" требует создания ВСК Рады по расследованию фальсификации дел против Порошенко

"Евросолидарность" требует создания ВСК Рады по расследованию фальсификации дел против Порошенко

15:34 10.07.2020
По заявлению Коломойского открыто еще четыре дела, где фигурирует Порошенко

По заявлению Коломойского открыто еще четыре дела, где фигурирует Порошенко

13:38 10.07.2020
Путин и Порошенко не обменивались посланиями 12 июня 2014 года – Песков

Путин и Порошенко не обменивались посланиями 12 июня 2014 года – Песков

11:56 10.07.2020
Тимошенко: Все, что было во времена Порошенко, продолжается и сейчас

Тимошенко: Все, что было во времена Порошенко, продолжается и сейчас

11:15 10.07.2020
Тимшенко: Все, что было во времена Порошенко, продолжается и сейчас

Тимшенко: Все, что было во времена Порошенко, продолжается и сейчас

16:09 09.07.2020
Обнародованные "разговоры" Порошенко с Путиным и Байденом – грубо смонтированный фейк, заявляют в "Евросолидарности"

Обнародованные "разговоры" Порошенко с Путиным и Байденом – грубо смонтированный фейк, заявляют в "Евросолидарности"

13:57 09.07.2020
Нардеп Деркач обнародовал новые записи разговоров с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, на тему событий в Крыму

Нардеп Деркач обнародовал новые записи разговоров с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, на тему событий в Крыму

13:46 09.07.2020
Нардеп Деркач обнародовал новые записи разговоров с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, на тему событий в Крыму

Нардеп Деркач обнародовал новые записи разговоров с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, на тему событий в Крыму

13:15 09.07.2020
В Киеве обнародованы записи разговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина

В Киеве обнародованы записи разговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина

13:02 09.07.2020
В Киеве обнародованы записи разговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина

В Киеве обнародованы записи разговоров с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ

Рада назначила предправления Укргазбанка Шевченко главой НБУ - 332 голоса

Профильный комитет Рады рекомендовал Шевченко на пост главы НБУ

Меркель обсудила с Путиным реализацию минских соглашений

Украина решительно приветствует позицию США по "Северному потоку – 2", который угрожает солидарности Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призывает не продлевать карантин более чем на месяц: от него "все уже устали"

Евросоюз выделил 105 млн евро на финансирование новых программ помощи Украине

Позиция ФРГ по "Северному потоку 2" остается неизменной, несмотря на заявления Помпео - представитель правительства Германии

Рада поддержала назначение Пищанской главой АМКУ

Рада назначила предправления Укргазбанка Шевченко главой НБУ - 332 голоса

Рада на заседания 16 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об реструктуризации зеленых тарифов

Профильный комитет Рады рекомендовал Шевченко на пост главы НБУ

Помпео с 20 по 22 июля посетит Великобританию и Данию

Кирилл Шевченко стал кандидатом на пост главы НБУ

США не собираются немедленно вводить дополнительные санкции против "Северного потока 2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА