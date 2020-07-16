Рада на заседания 16 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об реструктуризации зеленых тарифов

Верховная Рада внесла в повестку дня заседания 16 июля законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Согласно сообщению на сайте Рады, законопроект будет рассмотрен во втором чтении с сокращением сроков подготовки.

Рада также внесла в повестку дня на второе чтение законопроект №2390 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, предусматривающих защиту ГП "Энергорынок" от банкротства и создание условий для погашения задолженности, сформированной до 1 июля 2019 года на оптовом рынке электроэнергии.

Как сообщалось, Рада 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658, затем сократила срок подготовки его ко второму чтению до 14 июля.

По словам народного депутата Сергея Нагорняка (фракция "Слуга народа") к законопроекту подано свыше 1 тыс. правок.

Министерство энергетики рассчитывает на принятие законопроекта на текущей пленарной неделе.

Согласно законопроекту №2390, принятому в первом чтении, хозяйственный суд отказывает в открытии производства дела о банкротстве ГП "Энергорынок" и закрывает такое производство, если ГП выступает должником.